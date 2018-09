Steekincident Amsterdam CS: onderzoek richt zich op terroristisch motief

Uiteraard is het onderzoek nog in volle gang om alles rond deze verdachte en zijn motief in beeld te brengen. Hierbij is intensief contact met de Duitse autoriteiten. Inmiddels heeft de Duitse politie op verzoek van de Nederlandse justitie huiszoeking verricht in de woning van de verdachte in Duitsland. Er zijn o.a. meerdere gegevensdragers inbeslaggenomen die zullen worden onderzocht. De verdachte wordt aanstaande maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zit in alle beperkingen en dat betekent dat de verdachte geen contact met de buitenwereld heeft behoudens met zijn advocaat.