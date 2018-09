Overval op casino aan het Kessler Park; politie zoekt getuigen

Bij het binnengaan van het casino werd een beveiliger geslagen door één van de overvallers. De twee overvallers zijn er daarna vandoor gegaan met een geldbedrag. Mogelijk reden ze weg op een donkere scooter via de Lange Kleiweg in de richting van Delft. De politie verzoekt getuigen die informatie hebben en nog niet met de politie hebben gesproken zich te melden bij de recherche via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.