Overlopen inbrekers aangehouden

De bewoners zagen rond 17.15 uur een man in hun woning staan, die er vandoor ging toen hij zich betrapt wist. Hij rende via de achtertuin weg en probeerde over de heg te klimmen. Een van de bewoners wist hem weliswaar nog vast te grijpen, maar kon toch niet voorkomen dat hij de benen nam. De inbreker stapte in een gereedstaande auto, waarin een tweede man zat, die er vervolgens vandoor ging. De inbreker bleek via een balkondeur binnen te zijn gekomen.