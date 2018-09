Dodelijk verkeersongeval

Landgraaf - Bij een eenzijdig verkeersongeval op de Europaweg-Zuid is zondagmorgen rond 3.15 uur een 19-jarige man uit Landgraaf om het leven gekomen. Een 22-jarige man uit Landgraaf raakte zwaargewond. Hij is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.