Minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie ging ook in op het belang van technologische vernieuwing in het politieonderwijs. ‘Het politiewerk evolueert iedere dag. Velen van u doen over tien of twintig jaar politiewerk dat nu nog helemaal niet bestaat. Misschien wordt een van u wel dronecatcher. Of staan anderen over een paar jaar een pd te scannen met een app die oplicht als hij een recent vingerspoor vindt, terloops duizenden oude en waardeloze vingersporen terzijde schuivend. Of komt er op een app een eerste profiel binnen van de dader van een misdrijf dat nog maar zes uur eerder is gepleegd. Gewoon omdat er even pijlsnel een stukje DNA is onderzocht.’

Grapperhaus stipte ook aan dat vijftienduizend politiemensen de komende jaren met pensioen gaan. ‘Dat is een enorme brok ervaring die wegvalt en dat is een grote aderlating. Maar tegelijkertijd is het een kans. Een kans om door te stoten naar een organisatie die nog beter kan aansluiten op de snelle ontwikkelingen.’