Alerte buurtbewoner houdt verdachte aan, politie zoekt twee medeverdachten

Agenten hebben de aangehouden verdachte meegenomen naar het politiebureau. Uiteraard wil de politie de aanhangwagen terugvinden, alsook de andere twee verdachten. Over het signalement van de verdachten is weinig bekend, maar mogelijk zijn er mensen die tussen 23.00 uur en middernacht een donkerkleurige Mercedes in de omgeving hebben gezien.

Ook kan het zijn dat mensen aanslaan op de inhoud van de aanhangwagen. Naast zo’n 45 kilo koper lagen daarin fietsen en accu’s. Als u deze combinatie voorbij ziet komen, of misschien zelfs te koop aangeboden krijgt, neem dan contact op met de politie via 0900-8844, onderstaand tipformulier of via onze sociale media.

2018396966 MB