Getuigenoproep aanranding

De politie zoekt getuigen die op de Morshoekweg in Enschede of op de Leutinkveldweg in Hengelo iets opvallends hebben gezien rond die tijdstippen. Misschien heeft u iemand zien fietsen die voldoet aan het signalement. Of misschien bent u ook lastig gevallen door deze man. We komen graag in contact met u. Voor tips kunt u bellen met 0900 8844. Anoniem uw tip doorgeven kan ook via 0800 7000.



2018396325/2018396239 AC