Autoinbreker op heterdaad gepakt

Politieagenten kregen rond 03.00 uur een melding dat een man met een zaklamp in auto’s aan het schijnen was. Toen agenten ter plaatse waren was de man net uit een opgebroken auto gevlucht. Bij de zoekactie werd ook een politiehelikopter ingezet. Vanuit de lucht werd de verdachte gespot toen hij zich schuil hield voor de politie. Ondanks aanroepen door agenten kwam hij niet tevoorschijn. Een politiehond spoorde de man op. Bij zijn aanhouding werd de verdachte door de politiehond in zijn enkel gebeten.

De verdachte, afkomstig uit Nieuwegein, zit nog vast en de recherche heeft de zaak in onderzoek.

Melden helpt!

De politie is door deze alerte getuige goed geholpen. Doordat er direct bij het zien van een verdachte situatie werd gebeld met 112. Ziet u een verdachte situatie? Bel 112 en kijk goed naar het signalement en vluchtroute van de verdachte.