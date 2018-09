Politie zoekt getuigen van diefstal

Rond 07:00 uur kreeg de politie een melding over een aanrijding op het Veluweplein. Ter plaatse bleek er sprake van een conflict tussen twee automobilisten. Een bestuurder beschuldigde een andere automobilist ervan schade aan zijn auto te hebben veroorzaakt.

Volgens de beschuldigde partij was daar geen sprake van, maar na aandringen van de andere automobilist ging de 57-jarige Hagenaar toch op zoek naar zijn verzekeringspasje in zijn auto. Terwijl hij hiermee bezig was pakte de andere man plotseling de autosleutel uit het contact van de auto en trok hij het verzekeringspasje uit de handen van het slachtoffer.

Vervolgens vroeg de man ook om de telefoon van de Hagenaar. Toen hij die niet kreeg sloeg hij een deuk in de linker voorzijde van de auto. Daarna stapte de man weer in zijn eigen auto en reed hij weg in de richting van de Moerweg.

Het slachtoffer was niet in staat het kenteken van de man te noteren. Wel kon hij een signalement van de man geven, dat is als volgt: