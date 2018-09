93 Vaartuigen gecontroleerd tijdens grootscheepse controle sportvisserij

In Breskens zijn er 20 vaartuigen gecontroleerd. Eén persoon heeft een proces-verbaal gekregen omdat er rode diesel in de tank zit. Rode diesel is afgeschaft in Nederland. Drie personen krijgen een vervolgonderzoek van de Belastingdienst en enkele schepen worden nog verder onderzocht omdat er een grote hoeveelheid vistuig aan boord is.

Op de Westerschelde zijn 38 vaartuigen gecontroleerd. Van één persoon wordt de financiën nader onderzocht en één persoon is betrapt op het afhalen van drugs.

Op Neeltje Jans zijn 35 vaartuigen gecontroleerd. Van één vaartuig is de herkomst onduidelijk. De Douane zoekt dit verder uit. Eén persoon wordt verdacht van uitkeringsfraude en wordt verder nagetrokken door de UWV.

Daarnaast zijn enkele processen-verbaal opgemaakt voor het vangen van ondermaatse vis.