Getuigen gezocht van zware mishandeling

Het is mogelijk dat anderen iets van de mishandeling gezien hebben of de wegvluchtende jongens gezien hebben. Ook kan het zijn dat iemand iets van deze mishandeling gehoord heeft. De politie heeft die informatie nodig om deze laffe mishandeling op te lossen.

Getuigen of mensen die iets van dit misdrijf afweten worden dringend verzocht dit te melden

- via de banner onder dit bericht of:

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden,

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006),