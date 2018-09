Nieuwe openingstijden politiebureau Etten-Leur

De politie wil graag effectief in contact staan met de burger en kijkt daarom kritisch naar de huidige manieren van contact en communicatie tussen burger en politie. Steeds meer mensen doen aangifte of melding via internet (www.politie.nl), telefonisch (0900-8844) of op afspraak op het bureau (via 0900-8844). Bel 0900-8844 voor een advies op maat voor uw melding of aangifte of kijk op www.politie.nl/aangifte wat voor uw aangifte de mogelijkheden zijn.

Het politieteam in Etten-Leur, politieteam Weerijs, is ook via Twitter (@politie_breda), Instagram (politieteamWeerijs) en Facebook (politieteamWeerijs) te volgen/bereiken. Bovendien zijn we bereikbaar via www.politie.nl, 0900-8844 en in geval van spoed/nood via 112.