Nieuwe aanhouding na zware mishandeling Stratumseind

In de vroege ochtend van zaterdag 14 juli, rond 05.00 uur, werden twee mannen ogenschijnlijk zonder enige reden zwaar mishandeld op het Stratumseind, de uitgaansstraat van Eindhoven. Ze verloren daarbij allebei even het bewustzijn en werden allebei naar een ziekenhuis vervoerd. Daar werden meerdere breuken geconstateerd, onder andere in het gezicht en aan de ellenboog. Diezelfde nacht werden al twee verdachten opgepakt, maar een van hen bleek er niets mee te maken te hebben. De andere is gehoord en heeft een verklaring afgelegd. Hij is vrij maar nog wel verdachte in deze zaak.