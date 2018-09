Waarschuwingsbrief voor vuurwerkovertreders

‘Jouw naam komt voor ons in onderzoek’, luidt de eerste zin van de brief die bijna negenhonderd mensen deze week in hun brievenbus hebben ontvangen. Bij al deze mensen is tussen januari 2017 en mei van dit jaar (illegaal) vuurwerk in beslag genomen. Met de brief wil het Vuurwerk Internet Team van de politie voorkomen dat zij dit jaar opnieuw de fout ingaan.Zeker een derde van de aangeschreven personen is minderjarig. Daarom is de brief geadresseerd aan hun ouders.