Het onderzoek, genaamd Hera, is anderhalf jaar geleden gestart door medewerkers van de politie in Oost-Nederland (dienst Regionale Recherche (DRR) en het district Twente) onder leiding van het Openbaar Ministerie.

Aanleiding voor dit onderzoek was binnengekomen informatie over structurele hennepteelt en hennephandel. Dit had grote impact op de veiligheid en de veiligheidsbeleving in de buurt; buurtbewoners ondervonden hiervan flinke overlast.



Expertises

In het team werd gebruikt gemaakt van een scala aan expertises zoals informatierechercheurs, forensische recherche, wijkagenten en financieel rechercheurs. Omdat er informatie was dat er mogelijk vuurwapens in de woningen aanwezig waren, werd op 4 september om 5.00 uur een arrestatieteam ingezet om de aanhoudingen veilig (voor omwonenden, politiemensen en de verdachten zelf) te laten verlopen. Deze inzet ging gepaard met enkele harde knallen. Deze werden veroorzaakt door een explosief dat het arrestatieteam gebruikt heeft om een pand te betreden.



Resultaten

Als gevolg van dit onderzoek heeft de politie 13 personen in de leeftijd van 25 tot 49 jaar uit Almelo, aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de criminele activiteiten van dit netwerk.

Er werd vandaag onder leiding van de rechter-commissaris zoeking gedaan in 12 woningen. Daarnaast zijn drie loodsen doorzocht. In een loods troffen we de complete inventaris van een growshop aan. De attributen om hennep mee te kweken hebben we in beslag genomen. Ook vonden we na het doorzoeken van zes garages benodigdheden om een hennepkwekerij in te richten. Omdat we het vermoeden hadden dat in nog zes woningen een hennepkwekerij aanwezig zou zijn hebben we deze ook doorzocht. In totaal zijn zeven auto’s, een scooter, een vuurwapen, diverse telefoons, een geldtelmachine en een grote hoeveel contant geld in beslaggenomen. Er is tevens beslag gelegd op een woning. Op twee locaties troffen we een ontmantelde kwekerij aan en op twee locaties troffen we hennepplanten in de tuin aan. Deze zijn vernietigd. De Cogas gaat aangifte doen omdat er op een locatie sprake was van diefstal van stroom. Bij dit pand is de elektriciteit meteen afgesloten. Op een locatie werd een grote hoeveelheid ‘loodjes’, die gebruikt worden bij het verzegelen van de energiemeter, aangetroffen.



Afgelopen jaar hebben we 18 plantages ontdekt en ontmanteld die bij dit onderzoek horen. Het ernstige vermoeden bestaat dat winsten werden witgewassen. Daarom werd er administratie in beslaggenomen.



Inzet zoekteam defensie succesvol

Defensie was ook aanwezig met gespecialiseerde zoekteams. Zij hebben veel ervaring met het zoeken in kleine, slecht verlichte en onveilige ruimtes. Daarnaast maken zij gebruik van geavanceerde middelen om verborgen ruimtes te ontdekken. Zij hebben in een pand daadwerkelijk een heimelijke ruimte aangetroffen waar een flink bedrag aan contant geld lag opgeslagen.



Belastingdienst:

De medewerkers van de belastingdienst hebben naast meerdere auto’s en scooters tevens inboedels in beslaggenomen van personen die nog openstaande belastingschulden hadden.

Een belastingplichtige betaalde wel zijn achterstand en rekende voor ruim tienduizend euro aan belastingschuld af.



Hulpverlening en nazorg

Op een aantal adressen is hulpverlening gewaarschuwd en nazorg ingeschakeld na de instap. Vooral aan betrokken bewoners met jonge kinderen. De nazorg kan worden verleend door inzet van de wijkcoach of overige hulpverlening. Wijkagent Niels Euren was de hele dag aanspreekbaar in zijn wijk voor ongeruste buurtbewoners. Men werd ook via de Facebookpagina en het Twitteraccount van de politie in Almelo geïnformeerd en konden rechtstreeks vragen stellen.



Getuige of weet u meer?

Het onderzoek is nog niet afgerond en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De politie staat altijd open voor een gesprek met (mogelijke) getuigen. Contact kan via de wijkagent Niels Euren, digitaal via Facebook Politie Almelo of bellen met 0900 8844. Anonieme tips kunnen gemeld worden bij Misdaad anoniem 0800 7000. Vertrouwelijke gesprekken over dit onderzoek kunnen ook gevoerd worden met leden van het Team Criminele Inlichtingen : 079 345 8999.