Politie houdt verdachte aan voor brandstichtingen Lent

Nadat de verdachte was overgebracht naar het politiebureau werd een doorzoeking gedaan in de woning. De politie was al enige tijd bezig met het onderzoek naar de branden. Ook werden er de afgelopen maanden diverse maatregelen genomen door de gemeente in samenspraak met de politie.

Omdat het onderzoek nog in volle gang is worden er op dit moment geen nadere mededelingen gedaan.

2018262562 (fdv)