Beroving ; Oproep getuigen

De hevig geschrokken vrouw heeft aangifte gedaan en de politie doet onderzoek. Binnen dit onderzoek is de politie op zoek naar getuigen en/of camerabeelden. Mogelijk hebben bewoners van woningen in de omgeving van de Wielewaalstraat camera’s die de verdachten hebben vastgelegd voor- en na de beroving. U kunt deze beelden uploaden via de snelkoppeling. Er kan worden gebeld met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via M-Online melden. Bovendien kan informatie worden gedeeld via het Meldformulier op Politie.nl.