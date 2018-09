Twee overvallen Almere in Opsporing Verzocht

Op zondag 17 december 2017 kwamen vier gewapende overvallers de Jumbo binnen op het Geinplein in Almere. Na de overval gingen ze er met een geldbedrag vandoor. Twee dagen later op dinsdag 19 december 2017 was het weer raak. Nu werd de Albert Heijn op het Meerveldplein overvallen. Ook daar werd het personeel bedreigd. Omdat de personeelsleden vluchtten gingen de daders er hier zonder buit vandoor. Mogelijk is er een verband tussen beide overvallen. Ondanks uitgebreid rechercheonderzoek hebben we nog niet de identiteit van alle verdachten. Help de recherche de daders te vinden!

Uitzending Opsporing Verzocht

Heeft u tips of informatie over deze overvallen of herkent u de verdachten op het bewakingsbeeld? Bel uw informatie door naar de Opsporingstiplijn via telefoonnummer 0800-6070. Belt u liever anoniem? Neem dan contact met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Opsporing Verzocht is dinsdagavond 4 september te zien op NPO 1 om 20.30 uur. De uitzending wordt herhaald op woensdagmiddag 5 september om 12.10 uur op NPO 2.