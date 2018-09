Recherche zoekt getuigen dodelijk steekincident Oost

Wat het motief of de aanleiding was om de man om het leven te brengen, is nog niet duidelijk. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) heeft dit onderzoek opgepakt en richt zich sinds afgelopen weekend, onder leiding van een officier van justitie, op verschillende scenario’s. Het onderzoeksteam zoekt getuigen. Heeft u iets opvallends gezien of gehoord op zaterdag 1 september 2018, of in de dagen daaraan voorafgaand? Neemt u dan contact op met de recherche via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000.