Ontwikkelingen liquidatie Delft in Team West en Opsporing Verzocht

Diefstal rugtas HAGA Leyweg | Den Haag

Op donderdag 28 juni werd door een onbekende man uit de personeelskamer van het HAGA ziekenhuis aan de Leyweg een rugzak weggenomen. Er worden camerabeelden getoond van de verdachte van deze diefstal.



Beroving Sint Janshof | Boskoop

Op zaterdag 21 juli werd een man in zijn bus op een parkeerterrein aan het Sint Janshof onder bedreiging van een wapen beroofd van zijn telefoon, bankpas en sleutelbos. Ook werd hij gesommeerd zijn pincode af te geven. Er werd diverse keren geprobeerd met zijn bankpas te pinnen. Van de pinner worden camerabeelden getoond.



Straatroof Dynamostraat | Den Haag

Op 14 augustus werd een dame in de Dynamonstraat met geweld beroofd van haar gouden ketting. Er wordt ook aandacht besteed aan twee andere berovingen met dezelfde werkwijze, elders in Den Haag. Mogelijk gaat het om eenzelfde dader. De verdachte staat goed op de bewakingsbeelden en wordt getoond aan de kijkers.



Overval Kruidvat Herenstraat | Rijswijk

Donderdag 2 augustus vond er een overval plaats op een drogisterij in de Herenstraat in Rijswijk. Een man die zich voordeed als klant bedreigde het personeel met een vuurwapen. In Opsporing Verzocht worden beelden van de overvaller getoond.



