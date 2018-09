Niets aangetroffen na melding van bedreiging

Rond 18:00 uur ontving de politie een anonieme melding dat er een uur daarvoor in een woning drie personen bedreigd zouden zijn met een vuurwapen. Direct gingen meerdere politie-eenheden ter plaatse. Omdat in dergelijke gevallen geen risico genomen kan worden, trokken de agenten kogelwerende vesten aan. Ook werden enkele politiehonden ingezet. In de woning bleek echter niemand aanwezig te zijn.

Enkele uren later werd de betrokken auto gesignaleerd op de Van Foreestweg. Omdat er vermoedelijk een vuurwapen in de auto aanwezig zou zijn, werden de inzittenden met een zogenoemde uitpraatprocedure uit de auto gepraat. Deze drie personen werden aangehouden.

In de auto werd geen vuurwapen aangetroffen. Ook de melder van de bedreiging kon niet worden achterhaald. De verdachten zijn weer in vrijheid gesteld. Of er daadwerkelijk een bedreiging heeft plaatsgevonden kan tot op heden niet worden vastgesteld.