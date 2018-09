Twee verdachten van poging woninginbraak aangehouden

De politie kreeg die avond een melding van een getuige die gerommel bij de woning hoorde. In de achtertuin zag de melder twee jongens staan die probeerden in te breken. De politie werd direct gebeld. Die avond werden de jongens niet meer aangetroffen. Camerabeelden leidden uiteindelijk naar de twee verdachten. De jongens zijn bekenden van de politie op het gebied van inbraken.

Camera in Beeld