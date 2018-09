Schoten gelost bij discotheek

De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Heeft u in de nachtelijke uren iets gezien in de omgeving van de club aan de Van der Hagenstraat dat met dit incident te maken kan hebben? Heeft u de daders gezien op hun vlucht in de rode auto? Heeft u meer informatie over de auto die in Gouda in brand gestoken werd en de zwarte auto die daarbij gezien heeft. Of heeft u op een andere manier informatie die meer duidelijkheid kan verschaffen in dit onderzoek. De recherche in Zoetermeer komt graag met u in contact via nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.