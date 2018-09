Agressieve man draait door op de Zaagmolenstraat

Na de aanhouding werd de verdachte gefouilleerd en hij bleek niet gewapend te zijn. Tijdens het vervoer pleegde hij vernielingen door tegen van alles te trappen. Daarna is hij in een politiebureau ingesloten voor verhoor.



Dat verhoor was direct na de aanhouding nog niet mogelijk, omdat hij alle medewerking weigerde. Dit gedrag stond overigens haaks op het gedrag van de man maandagochtend, enkele uren voor het incident. Hij was toen namelijk al aangesproken door de wijkagent die de man niet kende vanuit zijn wijk. Op dat moment was de man nog rustig en er was een normaal gesprek met hem te voeren. Hoe anders was dat die maandagmiddag.



De politie zal de man nader verhoren en hij zal ook beoordeeld worden door de crisisdienst.