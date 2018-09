Man schiet zichzelf in zijn hand en been

Rotterdam - Een 31-jarige man uit Schiedam heeft zich maandagavond rond 19.00 uur zelf per ongeluk in zijn hand en been geschoten. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Agenten vonden het wapen in de woning op de Ebenhaezerstraat waar het incident plaatsvond. Daar lagen ook verdovende middelen, geld en andere wapens waaronder een handgranaat. De man, die is aangehouden, belde zelf de politie.