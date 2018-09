Vals geld in omloop

Een winkelier aan de Singel ontdekte zes valse biljetten tussen de dagopbrengst. De politie stelt een onderzoek in. Het is niet bekend waar het geld vandaan komt en hoeveel ondernemers gedupeerd zijn. Maandag is het markt in Domburg en mogelijk heeft men getracht om daar ook met vals geld te betalen. De politie komt graag in contact met gedupeerden via 0900-8844 onder vermelding van dossiernummer 2018208612.