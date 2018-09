Drugsdealers aangehouden

De politie had het vermoeden dat de mannen drugs verkochten op straat in Helmond en hield ze daarom in de gaten. Twee van hen werden eerder dit jaar ook al aangehouden vanwege de handel in harddrugs. Nadat de collega’s zagen dat twee mensen daadwerkelijk drugs kochten bij het drietal werden de klanten aangehouden. Zij zijn nadat ze een verklaring hebben afgelegd weer in vrijheid gesteld.

Ondertussen werden de mannen gevolgd en uiteindelijk ook aangehouden. Bij hen werd een handelshoeveelheid harddrugs (cocaïne en heroïne) aangetroffen. Ook de auto waar zij op dat moment in reden is in beslag genomen voor verder onderzoek. Het drietal is in verzekering gesteld.