Hennepplanten aangetroffen bij doorzoekingen dodelijk schietincident

Politiemedewerkers van het Team Grootschalige Opsporing (TGO) dat bezig is met het onderzoek hebben maandagochtend panden op drie locaties in Kerkrade en in Hoensbroek doorzocht. Daarbij werd bij een pand aan de Nassaustraat in Kerkrade een hennepkwekerij aangetroffen bestaande uit 300 hennepplanten en nog een aantal hennepstekken aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat er sprake was van het illegaal aftappen van elektriciteit. De bewoner is hiervoor aangehouden. Alle apparatuur en planten zijn in beslag genomen en vernietigd.