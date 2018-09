Opsporing Verzocht: liquidatie Karel Pronk

Karel Pronk ging op dinsdagochtend 7 augustus wat drinken met een vriendin. Daarvoor gingen zij naar het Delftse koffiehuis Het Kalf. Toen zij net na 11.30 uur weer vertrokken en bij Pronks motor aankwamen, liep een man met getrokken vuurwapen op Pronk af. De trekker werd meerdere keren overgehaald. De schutter vertrok en liet zijn slachtoffer zwaargewond achter. Ondanks de inspanningen van de hulpdiensten overleed Pronk ter plaatse.

De politie heeft een vermoeden wie de schutter is. Omdat deze persoon sinds de dag van het fatale schietincident spoorloos is verdwenen, is besloten zijn identiteit bekend te maken. Ook zal zijn signalement op de Nationale Opsporingslijst worden geplaatst.