Brand opvanghuis; Politie houdt verdachte aan

De brand ontstond tijdens de Veluwse Markt. Deze werd om de hulpdiensten de ruimte te geven afgelast. In eerste instantie werd gesproken over twee mensen die werden vermist.

Nadat de brandweer het pand had doorzocht kon al vrij snel worden vastgesteld dat er geen slachtoffers waren. De twee mensen die gezocht werden, zijn in goede gezondheid elders aangetroffen. Eén persoon heeft zich in het ziekenhuis onder doktersbehandeling moeten laten stellen in verband met ingeademde rook. De politie heeft de zaak in onderzoek.

2019374319 (fdv)