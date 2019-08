Scooterrijdster overlijdt na aanrijding

Een 72-jarige vrouw uit de gemeente Overbetuwe reed even na 14.00 uur vanaf de Lingewal rechtsaf de Karstraat in en zag daarbij de 30-jarige vrouw uit Bemmel, die op een scooter op het fietspad reed, over het hoofd. Er ontstond een aanrijding waarbij de scooterrijdster zwaar gewond raakte. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis waar aan haar verwondingen overleed.

2019340028 HP