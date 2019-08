Politie met kogelwerende vesten woning in

Ede - Woensdagavond omstreeks 17.45 uur is de politie een woning in de Ostadestraat in Ede binnen gevallen. Even daarvoor was er een melding binnen gekomen dat twee mannen, waarvan één met een vuurwapen, een passant hadden bedreigd. Beiden waren even daarvoor uit deze woning gekomen. Dat was de reden waarom de politie met getrokken pistool en kogelwerende vesten de woning binnen ging.