Politie zoekt getuigen beroving

Rond 22.45 uur liep het slachtoffer op de Lange Nieuwstraat richting de Trompstraat. Op de Wijk aan Zeeërweg werd zij door twee mannen op een fiets aangereden. Op dat moment pakte één van de mannen de schoudertas van het slachtoffer af. Hierna zijn de twee mannen in onbekende richting weggefietst en niet meer aangetroffen.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over deze beroving? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019147819