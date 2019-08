Twee mannen aangehouden wegens drugsbezit en drugshandel

Bij de verkeerscontrole gaf een speekseltest aan dat de mannen, bestuurders van een auto en een quad, onder invloed waren van verdovende middelen. In de auto en bij de mannen werd een hoeveelheid drugs aangetroffen en in beslaggenomen. Bovendien gaf de 24-jarige man eerst nog een valse naam op en bleek hij geen geldig rijbewijs te hebben. De mannen werden hierop aangehouden en auto en quad werden meegenomen voor verder onderzoek. In de auto troffen de agenten ook nog enkele patronen aan. De vondst van de drugs en de munitie gaf aanleiding tot een doorzoeking in de woning van de Alphenaar aan de Hooftstraat.



In de woning werden vervolgens nog een grote hoeveelheid verdovende middelen en goederen aangetroffen die verband houden met grootschalige drugshandel via internet. Naast de drugs werden ook diverse vuurwapens aangetroffen en werden gegevensdragers in beslaggenomen. De recherche doet verder onderzoek. De mannen zitten nog vast voor verder verhoor.