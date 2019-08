Getuigenoproep schietincident Schalk Burgerstraat

Rond 18.15 uur kreeg de politie meerdere meldingen van een mogelijk schietincident op de Schalk Burgerstraat. Toen agenten daar arriveerden, troffen zijn geen slachtoffers aan. Direct is een plaats delict opgemaakt en werd na onderzoek een huls aangetroffen. Later op de avond konden in de omgeving twee mannen in een voertuig aangehouden worden. Het gaat om een 26-jarige man uit Den Haag en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij zitten nog vast en worden later vandaag gehoord over hun mogelijke betrokkenheid bij het schietincident.



Getuigenoproep

Heeft u op woensdag 31 juli rond 18.15 uur iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van de Schalk Burgerstraat? Of heeft u andere informatie dat het onderzoek verder kan helpen, bijvoorbeeld camerabeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000.