Man beroofd van enkele duizenden euro’s

De politie is verder nog op zoek naar getuigen van dit misdrijf. Is u iets opgevallen, gisteravond, rond 19.00 en 19.30 uur op de Wingerd in Capelle aan den IJssel? Neem dan contact op met de politie-eenheid Rotterdam via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000