Inbraak schoolterrein Oosterhout

De meldkamer kreeg donderdagnacht rond 03.00 uur een melding dat er een man over het hek was geklommen. Ook zou het voertuig van de man voor het hek staan. Toen agenten ter plaatse kwamen zagen zij inderdaad een voertuig staan en een man lopen. De man sleepte stroomkabels met zich mee, die afkomstig waren vanaf het afgesloten terrein. In de auto bleken ook kabels te liggen. De man is aangehouden en overgebracht naar het politiecellencomplex.