Man vernielt ruit van trein

Omstreeks 20.00 uur kregen agenten een melding over een persoon die de ruit van een trein had vernield. Kort daarop kwam een tweede melding binnen dat men de vermoedelijke dader met bebloede handen had zien lopen. Toen agenten ter plaatse kwamen aan het Clarissenhof zagen zij de man die voldeed aan het signalement. De verdachte had verwondingen aan zijn arm. Op basis hiervan besloten de agenten over te gaan tot het aanhouden van de man voor de vernieling van de trein. De man is meegenomen naar het bureau voor verhoor en verder onderzoek.