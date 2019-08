Derde verdachte aangehouden en drie nieuwe huiszoekingen overval Hrieps

Grijpskerke - Donderdagmiddag is op Rotterdam The Hague Airport een man aangehouden in het onderzoek naar de grove woningoverval in De Keizerstraat in Grijpskerke op 12 mei jl. Donderdagmorgen zijn door politie en justitie in woningen in Goes (2x) en Vlissingen (1x) doorzoekingen gedaan.