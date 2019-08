Twee verdachten aangehouden voor brandstichting in Tilburg

De meldkamer kreeg donderdagnacht 1 augustus omstreeks 00.00 uur de eerste melding van een autobrand in de Goirkestraat. Daarbij was ook de schutting in brand gevlogen. Nadat deze brand geblust was, kregen zij later rond 01.30 uur wederom een melding van een scooter die in brand stond aan het Prof. Rogierhof. De volgende melding kwam omstreeks 01.50 uur binnen. Het bleek te gaan om een caravan in de Willem Knuttelstraat die in brand stond. Hierbij is ook het dak van een schuur in brand gevlogen. Rond 02.00 uur kwamen twee meldingen kort na elkaar binnen. Een busje in de Van Alphenstraat stond in brand en twee containers brandden in de Bataviastraat. De brandweer heeft alle branden snel kunnen blussen. Uit onderzoek werd al snel een vermoeden van brandstichting duidelijk.

Na verklaringen van getuigen, kwam de politie op het spoor van een mogelijke verdachte. Diverse agenten zijn op zoek gegaan naar de verdachte, die uiteindelijk in de Poststraat in Tilburg is aangehouden. De man zit momenteel vast en wordt verhoord. De tweede verdachte is aangehouden aan de Spoordijk. Ook hij zit nog vast voor onderzoek.