Man gewond geraakt bij steekincident

Toen de politie arriveerde lag het slachtoffer gewond in de steeg achter de woningen aan het Kruiwerk. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar. Er is tot op heden niemand aangehouden en de recherche onderzoekt wat er precies gebeurd is. Als je getuige bent geweest, of informatie heeft en de politie heeft nog niet met je gesproken, neem dan contact op met 0900-8844. Liever anoniem? Dan bel je met 0800-7000.

2019154037