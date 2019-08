Twee inbrekers lopen tegen de lamp

De getuige zag het tweetal inbreken in een woning aan de van Oosten de Bruijnstraat. Op het moment dat de gealarmeerde politie arriveerde kwam het duo net naar buiten. Zij gingen er meteen vandoor, maar even verderop door de agenten alsnog in de kraag gegrepen. Het Amsterdamse duo is voor nader onderzoek ingesloten.

