Vijf mannen aangehouden na geweld tegen handhavers en agenten op kermis Beverwijk

Toen twee van deze mannen door gemeentelijke handhavers op hun gedrag op de kermis werden aangesproken en een van hen een gebiedsverbod werd aangezegd, gingen omstanders zich hiermee bemoeien. Een van de handhavers zag op datzelfde moment ook dat er een voorwerp, dat op een vuurwapen leek, werd overgegeven door de twee mannen. Dit voorwerp werd onmiddellijk in beslag genomen door een handhaver. Vervolgens werden de handhavers lastig gevallen door het vijftal, waarbij een van de handhavers gewond is geraakt. Hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In samenwerking met de toegesnelde politie en na het gebruik van pepperspray kon het vijftal snel worden ingerekend en keerde de rust terug. Een van de agenten raakte hier lichtgewond bij. Alle verdachten zijn voor nader onderzoek ingesloten.

201154037