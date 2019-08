Drie aanhoudingen na geweldsincident op Pedro de Medinalaan

Het incident vond even na 15.30 uur plaats. Na meldingen over een vuurwapen rukte de politie groot uit. Drie mannen zijn aangehouden en er is een vuurwapen aangetroffen. Een arrestatieteam werd daarna ingezet om te controleren of mogelijk nog meer betrokkenen bij het incident zich nog in het pand bevonden. Dit bleek niet het geval. Onderzoek heeft niet kunnen uitwijzen dat er daadwerkelijk is geschoten.

Wat er precies gebeurd is en wat de aanleiding is van het incident wordt onderzocht. Rechercheurs spreken graag met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord van het incident of beschikt u wellicht over beeldmateriaal? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via het onderstaande tipformulier.