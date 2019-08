Drugsgebruiker zoekt heil in winkel nadat hij werd beschoten; verdachten aangehouden

Rond half vier meldde de man dat hij had ingebroken in een restaurant aan het Dolf Henkesplein. Dit alles om zijn vege lijf te redden van een uit de hand gelopen ruzie over drugs. Een paar dagen ervoor had hij drugs gekocht, die volgens hem niet goed waren. Hij wilde zijn geld terug. Toen de dealer hier niet op inging, vernielde hij de ruit van zijn auto en werd hij vervolgens beschoten.

Aanhouding

In de directe omgeving werd de vernielde auto met daarin een 32 en 27-jarige Rotterdammer aangetroffen. De mannen zijn aangehouden en de auto is inbeslag genomen. In de auto werd geen vuurwapen aangetroffen.