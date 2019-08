Met alcohol achter het stuur

Omstreeks 01.00 uur zagen agenten in Vlissingen op het Bellamypark een auto rijden waarvan de koplamp defect was. Ze gaven de automobilist (54, Oost-Souburg) een stopteken, maar daar reageerde hij niet op. Hij parkeerde zijn auto en wilde weglopen. Dat lieten de agenten niet toe en de man moest een blaastest ondergaan. In eerste instantie wilde hij ook hier niet aan meewerken, maar even later koos hij toch eieren voor zijn geld. Uit de blaastest bleek dat hij drie keer teveel had gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd.