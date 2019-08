Politie zoekt schutter Leuvenaarstraat, identiteit bekend

De identiteit van de vermoedelijke schutter is bij de politie bekend. Wij doen dan ook een dringende oproep aan de verdachte om zich bij de politie te melden.

Het incident zou mogelijk te maken hebben met een geschil eerder die dag. Als er mensen zijn die eerder die dag iets hebben gezien, dan roepen wij hen ook op zich te melden.

Heeft u tips of informatie over dit incident, meld dit dan:

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M