Vals rijbewijs

Agenten stonden, samen met ambulancemedewerkers bij een mevrouw die van haar fiets gevallen was. Terwijl er nog volop ruimte was om te passeren op de rotonde, vond de man uit Zierikzee het nodig om diezelfde rotonde via de linkerkant op te rijden. Na de rotonde stopte hij om passagiers af te zetten en werd hij aangesproken door één van de agenten. De man toonde een rijbewijs.

Uit onderzoek bleek dat het door hem getoonde document vals was en dat de man zelf helemaal niet in het bezit was van een rijbewijs. De 33-jarige verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij de nacht heeft doorgebracht. Hij wordt vandaag verder gehoord.