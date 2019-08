Verkeersregelaar mishandeld

De verkeersregelaar stond omstreeks 11.45 uur bij de rotonde aan de Zeelandweg Oost vanwege een wielerronde die plaatsvond. De man verwees een naderende automobilist om door te rijden naar de afrit de snelweg op. De bestuurder leek zich in eerste instantie te schikken in het verzoek, maar gaf even later aan dat hij op de rotonde zou wachten. Dit was geen mogelijkheid en de verkeersregelaar wilde de man uitleggen dat dit niet kon. Na een kort gesprek reed de automobilist tegen de benen van de verkeersregelaar aan. Hierna reed de man snel weg.