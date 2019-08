Politie zoekt overvaller casino

Even na middernacht drong de overvaller het casino binnen en bedreigde een medewerkster met een mes. Ook werd zij daarbij vastgepakt. De overvaller maakte zich direct met een groot geldbedrag uit de voeten. De man was donker tot zwart gekleed, droeg een bivakmuts en was in het bezit van een langwerpig mes. Wellicht heeft het uitgaanspubliek de overvaller rond middernacht zien lopen of rennen in het centrum van Cuijk. Of u heeft misschien ergens een groot mes op straat zien liggen. De politie kijkt vandaag camerabeelden uit en stelt een buurtonderzoek in. Heeft u tips? Bel 0900-8844 of anoniem met 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen en aan ons doorsturen.